HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu

WhatsApp, mesajların otomatik olarak silinmesini aktif hale getiren yeni bir özelliğinin devreye alındığını duyurdu.

Abone ol

WhatsApp tasarımcılarına ait siteden yapılan açıklamada, mesajların otomatik olarak silinme işlevini aktif hale getiren yeni bir özelliğinin devreye alındığı belirtildi.

Kullanıcıların mesajları saklama süresini (1 saatten 1 yıla kadar) kendileri seçebilecekleri ya da bu işlevi ayarlar bölümünden kapatabilecekleri belirtilen açıklamada, otomatik silme işlevinin hem sıradan, hem de grup sohbetlerde erişilebilir olacağı vurgulandı.

Açıklamaya göre işlev aktif hale geldiğinde mesaj gönderme zamanı göstergesinin yanında saat şeklinde küçük bir ikon devreye girecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet'ten flaş umre açıklaması dönüşler erkene alındı şüpheliler hastanede
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Otellerini hastaneye çevirecek
Kennedy'e mektup yolladı! Washington'dan Kasımpaşa'ya uzanan hikaye
Koronavirüs büyük darbe vurdu! Büyük çiftlikler peşi sıra iflas etti
Osmaniye'de 4.1 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı
Spor camiasına bomba gibi düştü! Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere çağrı: Karantinada değilsiniz
Fatih Dönmez müjde verdi! Üçüncü sondaj gemisi Kanuni Türkiye'de!
Olayın adresi Düzce! Koronavirüs şüphesiyle sevk edilen kızını hastaneden kaçırdı
Recep ayı ne zaman bitiyor 2020 Şaban ayı başlangıç tarihi
AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu
AVM açılış saatleri haftasonu AVM'ler kaçta açılıyor?
Yorumlar