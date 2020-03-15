Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Otellerini hastaneye çevirecek

Koronavirüs nedeniyle karantinada olan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, otellerini hastalığın tedavisi için hastaneye çevirecek.

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Marca'nın Arena Desportiva'ya dayandırdığı haberine göre Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüs hastalarının ücretsiz şekilde yararlanabilmesi amacıyla ülkesinde sahibi olduğu lüks oteller zincirini hastaneye dönüştürme kararı aldı.

Ücretsiz tedavi hizmeti verecek

Tamamen ücretsiz şekilde hastaların tedavi edileceği belirtilen otellerde ayrıca yıldız ismin bu uğurda hastanede çalışacak tüm doktor ve personele de maaşlarını kendi cebinden vereceği kaydedildi.