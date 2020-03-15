Umreden dönen 10 bin 330 Türk öğrenci yurtlarında koronavirüs karantinasına alındı
Sağlık Bakanı Faruk Koca, umreden dönen bir kişide koronavirüse rastlandığını ve toplam hasta sayısının 6'ya çıktığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı "virüs bulaştırmak kul hakkına girer" uyarısı yaptı. Umreden dönenler için Ankara'da 3, Konya'da 2 üniversite öğrenci yurdu boşaltılarak karantina bölgesi yapıldı. 5 yurtta 10 bin kişi karantina altına alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısı umreden dönen bir kişinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Böylece Türkiye'de koronavirüslü hasta sayısı 6'ya çıkarken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan umreden dönenlere "14 gün evde kalın" çağrısı yaptı. Aynı dakikalarda Medine'den gelen ve Ankara'ya inen umreden dönenleri taşıyan uçaktakiler Gölbaşı'ndaki 3 öğrenci yurdu ile Konya'daki 2 öğrenci yurdunda karantina altına alınmaya başlandı. Şu ana kadar 10 bin 330 umreden dönen Türk, Ankara ve Konya'daki yurtlarda karantina altına alındı. Sağlık bakanı Koca, karantinada tutulan umrecilerin durumuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. İşte Türkiye'deki en son koronavirüs gelişmeleri...
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Koronavirüslü sayısı 6'ya çıktı
Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez." dedi. Böylece Türkiye'Deki koronavirüslü kişi sayısı 6'ya çıktı.
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 5 bin 300 umreciye uyarı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşı uyardı. Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.
Umreden dönenler karantinaya alınıyor
Sabah saatlerinde Medine'den gelen ve Türk umrecileri taşıyan uçaktaki yolcuların, uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Gölbaşı'nda 3 ayrı öğrenci yurduna götürüldüğü bilgisi geldi.