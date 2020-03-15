Umreden dönen 10 bin 330 Türk öğrenci yurtlarında koronavirüs karantinasına alındı

Diyanet İşleri Başkanı'ndan 5 bin 300 umreciye uyarı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden umreden dönen son 5 bin 300 vatandaşı uyardı. Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." ifadelerini kullandı.