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AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu

Türkiye'de artmaya başlayan koronavirüs vakalarıyla birlikte önlemler de sıkılaştırıldı. Alınan tedbirler kapsamında AK Parti'nin ardından CHP de TBMM grup toplantısını iptal etti.

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Salgın önlemleri kapsamında ilk önce AK Parti, TBMM grup toplantısını iptal etmişti. CHP de salı günü yapılacak olan grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu.

Özgür Özel Twitter'dan duyurdu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda 17 Mart Salı günkü haftalık olağan TBMM Grup toplantımızı iptal ettik. Yarınki MYK ve salı günkü Koronavirüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz.

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