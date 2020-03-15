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Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü

Fransa'da korona Sarı Yelekliler'i durdurmadı. Sarı Yelekliler, koronavirüse rağmen eylemlerini devam ettirerek, Paris'i yine savaş alanına çevirdi.

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Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Korona olsa da eyleme devam

Sarı Yelekliler, hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle etkinlik ve gösterileri yasaklamasına rağmen eylemlerine devam etti. Paris'te Montparnasse Bulvarı'nda toplanan yüzlerce gösterici, İtalya Meydanı'na yürüdü. Eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, çeşitli cisimler atan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi. Eylemciler ise buldukları ne varsa ateşe vererek Paris'e yine cehennemi yaşattı. Çok sayıda araç zarar gördü

79 gözaltı

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 79 kişinin gözaltına alındığı, 76 kişiye izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle para cezası verildiği belirtildi.

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