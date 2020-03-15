Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Bakan Dendias'a çok sert yanıt!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın sosyal medyada yer alan açıklamaları, bu ülkenin izlediği tutarsız, hukuk dışı ve gayriinsani politikaların somut bir kanıtıdır" açıklamasıyla sert tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın sosyal medyada yer alan açıklamalarına yanıt verdi.

"İnsanlık adına utanç verici bu uygulamalar"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'un açıklaması şöyle: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın bugün (14 Mart) sosyal medyada yer alan açıklamaları, bu ülkenin izlediği tutarsız, hukuk dışı ve gayriinsani politikaların somut bir kanıtıdır.

Kapısına gelen göçmenlere, insan değil, düşman muamelesi yapan, kadın, çocuk demeden üstlerine gaz, kurşun ve tarım ilacı sıkan, Nazi uygulamalarını hatırlatır şekilde paralarını ve eşyalarını alarak ülkemize gönderen Yunanistan, insanlık adına utanç verici bu uygulamalarıyla iddia ettiği gibi Avrupa Birligi’nin sınırlarını korumamakta, aksine AB’nin üzerinde kurulduğu tüm ilke ve değerleri ayaklar altına almaktadır.

"Avrupa değerlerini hiçe sayıyor"

Yunanistan bu uygulamalarıyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve BM İşkenceye Karşı Sözleşme gibi sözleşmelerin tamamını aynı anda ihlal etmekte, dilinden düşürmediği uluslararası hukuku, insan haklarını ve Avrupa değerlerini hiçe saymaktadır. Göçmenlerin ve sığınmacıların korunmasına ilişkin temel ilkeler, komşumuzun günlük ihtiyaçlarına göre şekillenmemelidir. Meriç’te yaşananların insanlığa ve komşuluğa yaraşır hiçbir yanı yoktur.

Ayrıca Bakan Dendias, Kuzey Makedonya dört yıl önce göçmenlere kapısını kapattığında ülkesinin eylem ve söylemlerini de tamamıyla unutmuş gözükmektedir.

"Bakan Dendias yanlış yoldadır"

Sorunlara insani bir bakış açısıyla yaklaşamayan Yunanistan’ın AB’yi ve düzensiz göçmenleri, kısa vadeli siyasi çıkarları için araç olarak kullanmaya çalışması bölgemizdeki sorunların asıl kaynağıdır.

Bakan Dendias, Libya konusunda da yanlış yoldadır. Zira, Yunanistan uluslararası hukuka aykırı maksimalist deniz yetki alanı iddialarıyla sadece Türkiye’nin değil, Libya’nın da haklarını ihlal etmiştir. Libya’nin meşru Hükümetiyle yaptığımız mutabakat muhtıraları Libya’da belirli bir kesimin değil, tüm Libya halkının menfaatinedir. Yunanistan’ın bir rahatsızlığı varsa, arkamızdan konuşmak yerine bizle ve Libya’nın meşru Hükümeti ile masaya oturup konuşmalıdır.

"İki yüzlülüğün ta kendisidir"

Yunanistan’ın Arnavutluk’taki azınlığını Yunan ulusal azınlığı olarak tanımlarken, ülkesindeki Türk azınlığa Türk dememesi de iki yüzlülüğün ta kendisidir. Dendias, AİHM’nin bu konuda Yunanistan’ı mahkum ettiğini herhalde hatırlamak istememektedir.

Arzumuz, bölgemizdeki sınamaların tamamına, suçlama oyunlarına başvurmaksızın, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, işbirliği ile akılcı ve ortak çözümler bulabilmektedir.