Yunanistan’da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

YUNANİSTAN'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

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Koronavirüse karşı önlemlerini artıran Yunan hükümeti; 25 Mart bağımsızlık günü için planlanan öğrenci ve askeri resmi geçit törenlerini iptal eden hükümet, devlet hastanelerinde acil vakaların dışındaki ameliyatları erteledi, sportif etkinliklere katılımı 60 kişiyle sınırlandırdı ve kamu kurumlarında görevli çocuklu memurları okullar açılıncaya kadar zorunlu izne ayırdı.

Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın uyarısı

Sivil Savunma Genel Sekreterliğince telefonlara gönderilen toplu mesajda ise halka mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüs konusunda ülkeyi daha zor günlerin beklediğine dikkati çekerek, salgınla mücadelede kamu ve özel sektöre hükümete yardımcı olmaları çağrısı yaptı.