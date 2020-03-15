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İlber Ortaylı'dan koronavirüs tepkisi Türk ahlakına uymayan görgüsüzlük

Ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsün ülkemizdeki ilk vakalarını açıklamasının ardından insanların market raflarını boşalıp gıda stoklamasını eleştirdi ve "Türk ahlakına yakışmayan bir hareket" yorumunda bulundu.

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Kendi adını taşıyan Youtube kanalında koronavirüsle ilgili bir video yayınlayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından marketlerde yaşanan yoğunluğu, "görgüsüzlük ve yağma olarak nitelendirdi. Ortaylı, bu şekilde davranan insanların, diğer insanların hakkını gasp ettiğini söyledi.

"Sağlık otoritelerine itaat edilmeli''

Youtube kanalında koronavirüs hakkında değerlendirmelerde bulunan İlber Hoca şıunları söyledi:

"Sağlık otoritelerin uyarılarına itaat etmek ve söylenenleri harfiyle uygulamak zorundayız. Yasaklara ve talimatlara dikkat etmeliyiz.

"Türk geleneğine uymayan davranışlar''

Bazı kimselerin sanki umumi bir kıtlığa girmişiz gibi panik halinde halinde dükkan yağmalaması çok zekice bir davranış değildir ve Türk tabiatına, Türk geleneğine, Türk vatandaş ahlakına uymayan yeni bir görgüsüzlük tezahürüdür. Türkiye, çevresindeki ülkelere gıda ihraç eden bir ülkedir ve dolayısıyla stokları yeterlki bir ülkedir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu bildiğimiz halde, insanların bir yıllık ürünü kilerlerine depo edeceklermiş gibi, bir takım yerleri yağmalamasının hiçbir çıkarı yoktur.

"Vatandaşlık hakları gasp ediliyor'' 

Birilerinin araçlarını doldurup, market raflarını boşaltması, başkalarının oraya gidip ürünü almalarını engellemiş olur. Bu insanlarda vicdani bir rahatsızlık oluşturmalı. Vatandaş, komşuluk ve insanlık hakları gasp ediliyor. Hangi durum bizi böyle bir paniğe sevk ediyor?

Cehalet desek, bunların bazıları hepimiz kadar diplomalı bize akıl öğretiyorlar. Sebebi bulmak çok zor. Allah akıl versin."

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