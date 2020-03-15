Emniyet'ten korona virüs uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü koronavirüse ilişkin dolandırıcılık uyarısında bulundu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü' korona virüsü uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, "Korona virüs risk taraması ALO 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112 - 155 - 156 haber vermesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.