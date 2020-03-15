Beşar Esad'dan koronavirüs önlemi! Onu yasakladı

Suriye'de Beşar Esad henüz ülkede görülmediğini iddia ettiği koronavirüse karşı mücadele için okulları kapatırken, kafe ve restoranlarda nargileyi yasakladı.

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Esad okullar, üniversiteler ve teknik enstitülerin 2 Nisan’a kadar kapatılması emrini verdi. Kamu çalışanlarının çalışma saatleri azaltılırken, memurların yalnızca yüzde 40 kapasiteyle çalıştırılacağı ifade edildi. Parmak izi sistemi de bir ay boyunca kaldırıldı.

Kafelere nargile yasağı

Sosyal hayat da koronavirüs yasaklarından etkilendi. Tüm bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler durdurulurken, kafelere ve restoranlara nargile yasağı getirildi.

Suriye salgını kaldıramaz

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Hedinn Halldorsson, geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye’nin kırılgan sağlık sisteminin bir salgın hastalığı kaldıramayabileceğine işaret etmişti.