IMF'den koronavirüs uyarısı: İflaslar olacak işten çıkarmalar artacak

IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, acil önlem alınmaması durumunda şirket iflaslarının başlayacağını, bununla da işten çıkarmaların yaşanacağını söyledi. ABD'li bankacılık devi JPMorgan Chase, koronavirüs salgını nedeniyle "küresel resesyon kapıda" uyarısı yaptı.

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Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) küresel ekonomiyi şimdiden vurdu. IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, acil önlem alınmaması durumunda şirket iflaslarının başlayacağını, bununla da işten çıkarmaların yaşanacağını söyledi. ABD'li dev bankacılık kuruluşlarından JPMorgan Chase, dünya üzerinde olumsuz etkisi süren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ABD ve Avrupa GSYİH’sının yüzde 3’ten fazla düşebileceğini ve bu durumun küresel resesyona yol açabileceği konusunda uyardı.

Önceki kriz ve salgınlardan daha derin

Uluslararası Para Fonu (IMF) Baş Ekonomisti Gita Gopinath, Koronavirüs'ün küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine ve alınabilecek ekonomik önlemlere dair yazısında, salgının ekonomiye etkisinin önceki kriz ve salgınlardan daha derin olduğuna dikkat çekti.

Acil önlemler alınmazsa iflaslar kapıda

Gopinath, hükümetlerin ve politika yapıcıların acil önlemler almaması durumunda birçok şirketin iflas edebileceği belirterek, önceki krizlerden farklı arz ve talep şoklarından kaynaklı olarak bu sağlık krizinin ekonomiye ciddi olumsuz etkileri olacağını belirtti.

2008 Krizi'nden bile kötü

Salgının en çok etkilediği ülkelerde ekonomik sonuçlar şimdiden gözle görülür seviyeye ulaştı. Örneğin Çin’de, imalat ve hizmet sektöründe faaliyet şubatta dramatik biçimde geriledi.

Karantina nedeniyle insanlar çalışamıyor

2008 Küresel Finans Krizi’nden ve diğer salgınlardan daha kötü. Emek arzı düştü çünkü insanlar salgından ya zarar gördüğü ya da kendilerini korumak ya da okullar kapatıldığı için çocuklarıyla ilgilenmek için çalışamıyor. Karantinalar nedeniyle de birçok insan işe gidemiyor.

İşçiler işten atılıyor şirketler ödemelerini yapamıyor

İşçiler işten atılabiliyor ya da şirketler ödemeleri yapamayabiliyor. Özellikle turizm sektöründe bu durum daha belirgin hissediliyor. Hava yolu firmalarının hisse değerlerindeki düşüş, 11 Eylül 2001’deki terör saldırısı seviyelerine ulaşmış durumda.

JP Morgan Chase: Küresel resesyon kapıda

ABD'li dev bankacılık kuruluşlarından JPMorgan Chase, dünya üzerinde olumsuz etkisi süren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ABD ve Avrupa GSYİH’sının yüzde 3’ten fazla düşebileceğini ve bu durumun küresel resesyona yol açabileceği konusunda uyardı.

Business Insider sitesinin JPMorgan’dan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, dünyada olumsuz etkileri süren Kovid-19 salgını nedeniyle ABD ve Avrupa gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 3’ten fazla düşüş kaydedebileceğini ve bu durumun önümüzdeki temmuz ayından itibaren küresel resesyona yol açabileceğini yazdı.

Haberde, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ekonomilerinin bu yaz koronavirüs salgınının etkilerinden dolayı hissedilebilir bir resesyon ile karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Banka uzmanları, virüsün ekonomileri ne şekilde etkileyeceği yönündeki beklentilerin, enfeksiyonun yayılma boyutlarından (Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre koronavirüs vakaları 120’den fazla ülkede görüldü) ve para piyasaları üzerindeki yıkıcı etkisinden dolayı ‘son haftalarda sert bir şekilde değiştiğine’ dikkat çekti.

JPMorgan’ın tahminlerine göre ABD’nin GSYİH’sı yılın ilk çeyreğinde yüzde 2, ikinci çeyreğindeyse yüzde 3 oranında düşebilecek, Avrupa bölgesindeki GSYİH ile sırasıyla yüzde 1.8 ve 3.3 oranında düşüş kaydedebilecek. Ekonomistler, oluşan bu durumun küresel çapta bir resesyona neden olabileceğini ifade etti.