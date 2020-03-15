Koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamdaki işlemler artırıldı. SGK, 143 hizmeti e- devlet üzerinden verecek.Abone ol
Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.
143 hizmeti e-devlet üzerinden verecek
e- Devlet üzerinden yapılacak yeni işlemlerden öne çıkanlar şöyle:
- Sosyal Güvenlik Kurumu, merkezlerdeki yoğunluğu önlemek ve yüksek risk grubundaki yaşlıların dışarı çıkmaması sağlamak için 143 hizmeti e- devlet üzerinden verecek.
- Maaş promosyonu dönemi olduğu için sıkça yapılabilecek banka değişikliği başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tüm emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecekler.
- İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda alınacak.
- Yurt dışından gelip hastalik şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.
- Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek.