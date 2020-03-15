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SGK 143 hizmeti e-Devlet üzerinden verecek

Koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamdaki işlemler artırıldı. SGK, 143 hizmeti e- devlet üzerinden verecek.

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Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Tüm emekliler, talep etmeleri halinde maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.

143 hizmeti e-devlet üzerinden verecek

e- Devlet üzerinden yapılacak yeni işlemlerden öne çıkanlar şöyle:

- Sosyal Güvenlik Kurumu, merkezlerdeki yoğunluğu önlemek ve yüksek risk grubundaki yaşlıların dışarı çıkmaması sağlamak için 143 hizmeti e- devlet üzerinden verecek.

- Maaş promosyonu dönemi olduğu için sıkça yapılabilecek banka değişikliği başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tüm emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecekler.

- İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda alınacak.

- Yurt dışından gelip hastalik şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.

- Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek.

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