Konyaspor Fenerbahçe maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda koronavirüs salgınına önlem olarak seyircisiz oynanan maçı ev sahibi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazandı.

67 ila 77 arasını 10, uzatmalarla birlikte son 19 dakikayı ise 9 kişi oynayan Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada Riad Bajic attı.

Konyaspor'da Nejc Skubic 67, Ömer Ali Şahiner ise 77. dakikada iki sarı kartla oyundan ihraç edildiler.

7 haftanın ardından ilk kez kazanan Konyaspor, 26 puana yükseldi.

Galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve 1 maç fazlasına rağmen ilk 4'ün 9 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 40 puanda kaldı.

Konyaspor, gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

KONYASPOR 1-0 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

90'Karşılaşmanın sonuna 6 dakika uzatma ilave edildi.

84'Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sarı kart gördü.Sarı Kart - Garry Rodrigues

Oyuncu Değişikliği83'Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu oyunda. Tolga Ciğerci çıkan isim.Tolga Cigerci - Ferdi Kadioglu

Oyuncu Değişikliği82'Konyaspor'da Alper Uludağ oyunda. Deniz Milosevic dışarı alındı.Deni Milosevic - Alper Uludag

Oyuncu Değişikliği78'Konyaspor'da Bajic yerini Ali Turan'a bıraktı.Riad Bajić - Ali Turan

İkinci Sarı76'Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.İkinci Sarı - Ömer Ali Sahiner

İkinci Sarı67'Konyaspor'da Skubic ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

55'Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner sarı kart gördü.Sarı Kart - Ömer Ali Sahiner



50'Fenerbahçe'de orta alanda hareketlenen Rodrigues, Deniz Türüç'e pasını verdi. Deniz ceza alanı içi sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.



49'Fenerbahçe'de Miha Zajc'tan ceza alanı içinnde etkili bir kafa vuruşu geldi. Top üst ağlarda kaldı.



Sarı Kart47'Konyaspor'da Skubic sarı kart gördü.Sarı Kart - Nejc Skubic



Maç Başladı46'Konya'da ikinci yarı başladı!

41'Konyaspor, Riad Bajic'in golüyle 1-0 öne geçti!

22'Konyaspor'da sağ kanattan Shengelia'nın ortasına uzak direkte kafayı vuran Ömer Ali'nin şutu direk dibinden dışarı çıktı.



18'Ömer Ali'nin kafa vuruşunda Konyasporlu oyuncuları gol itirazında bulundu. Yapılan VAR incelemesinde hakem Hüseyin Göçek, topun tamamının çizgiyi geçmediğini söyledi ve gol kararı vermedi.



16'Konyaspor gole çok yaklaştı! Skubic'in ortasında Ömer Ali Şahiner ceza alanı içinde kafayı vurdu. Kaleci Harun Tekin topu çizgiden çıkardı!



Sarı Kart10'Konyaspor'da Selim Ay sarı kart gördü.Sarı Kart - Selim Ay



5'Fenerbahçe'de Rodrigues, Vedat Muriqi'yle girdiği paslaşma sonrası ceza alanı içine hareketlendi. Son anda Konyaspor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

1'Karşılaşmaya konuk ekip Fenerbahçe başladı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

Fenerbahçe: Harun; Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali; Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu; Mehmet Ekici, Zajc, Garry Rodrigues; Vedat Muriqi