Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tatar'a bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.