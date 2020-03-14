HABER /  POLİTİKA

Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

Abone ol

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Tatar'a bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Luiz Gustavo'dan maç sonu flaş sözler!
Donald Trump korona testi yaptırdı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı uyardı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
Konyaspor Fenerbahçe maçı özet ve golleri
Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türklerle ilgili kritik karar!
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Hasan Ruhani'den coronavirüse karşı 'video konferans' önlemi
SGK'dan koronavirüs kararı! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor
AK Parti MKYK ve MYK toplantıları ertelendi
Feci olay Mersin'den! Yangından korkan kadın 8. kattan aşağı düştü
Cuma namazı var mı Diyanet açıkladı cuma namazı kararı
Yorumlar