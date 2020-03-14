Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ile ilgili soruya "Demirtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar sonucunu bildirsinler. Böyle bir tutuklama olmaz." diye yanıt verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, radyocu Gezegen Mehmet'in modaretörlüğünde Zor Sor programına konuk oldu.

Gündeme dair açıklamalar yapan İmamoğlu'nun gündeminde ise eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunması vardı.

HDP ile tutumunuz çelişkili değil mi?

Ekrem İmamoğlu'nun daha önceki söylemlerinde Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunmasına karşı çıktığını hatırlatan ve çelişkili konuştuğunu belirten Mehmet Akbay, Demirtaş'ın PKK ile işbirliği içinde olduğunu söyleyerek, İmamoğlu'na neden Demirtaş'ı desteklediğini sordu.

"Böyle tutuklama olmaz"

İmamoğlu Demirtaş'ın tutuklu bulunmasını tasvip etmediğini belirterek "Bence siz yargısız infaz yaptınız. Şu anda on binlerce yüz binlerce HDP'li vatandaşı terörist ilan ettiniz. Bu şehrin ve bu ülkenin milyonlarca HDP'li vatandaşının hiç kimsenin terörist ilan etmesine hakkı yok. Demirtaş içeride yatıyorsa suçunu açıklasınlar sonucunu bildirsinler. Kaç yıl oldu içeride. Böyle bir tutuklama olmaz." şeklinde yanıt verdi.

Selahattin Demirtaş'ın tutuklanma gerekçesi

HDP eski Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Eylül 2019 tarihli kararıyla kamuoyunda "6-7-8 Ekim Kobani olayları" olarak bilinen olaylar kapsamında işlenen "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK 302), nitelikli kasten adam öldürme (TCK 82), kasten adam öldürmeye teşebbüs (TCK 82, 35), yağma (TCK 149), kişi hürriyetinden yoksun kılma (TCK 109)" maddeleri kapsamındaki suçlardan tutuklandı.

Demirtaş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/189 esas sayılı dosyası kapsamında 'suç işlemeye alenen tahrik etme (TCK 214/1, 218)', '2911 sayılı yasanın 32. maddesine muhalefet', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme (TCK 314/1)' maddelerine konu suçlardan yargılanıyor.

Kobani olaylarında 31 kişi öldü 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında iki polis şehit oldu, Diyarbakır'da yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı.

300 milyon liralık zarar

Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu, olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlanırken, şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde oldu.