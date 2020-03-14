Pota derbisinde gülen taraf Galatasaray

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 80-77 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini aldı.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaştı.

Galatasaray üst üste 6. galibiyetini aldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Galatasaray, müsabakadan 80-77’lik galibiyetle ayrıldı. Böylelikle Galatasaray üst üste 6. galibiyetini aldı.





Galatasaray galibiyeti göremedi

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, gerek basketbol gerek futbolda istediği sonuçları alamıyor. Özellikle 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup olan futbol takımından sonra erkek basketbol takımı da 13 yıl sonra evinde kaybetmişti. Ali Koç'a Galatasaray galibiyeti görmek nasip olmayacak gibi.





Özel uçakla Konya'ya gidecek

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. Fenerbahçe Futbol Takımı’nın Konyaspor ile bugün saat 20.00’de oynayacağı maç öncesinde Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nı derbi mücadelesinde yalnız bırakmayan Koç daha sonra özel uçakla Konya’ya hareket edip futbol takımının maçını takip edecek. Başkan Koç’a bu müsabakada Genel Sekreter Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Sipahioğlu ve Simla Türker Beyazıt eşlik etti.