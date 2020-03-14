HABER /  DÜNYA

Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. 

Abone ol

Irak'ın güneyindeki Vasıt Vilayeti'ndeki Koronavirüsle Mücadele Kriz Masası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Said beldesinde ikamet eden ve daha önce koronavirüs teşhisi konulan bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, vefat eden kişinin eşinin de koronavirüse yakalandığı, her ikisinin de daha önce İran'da bulunduğu kaydedildi.

Hayatını kaybeden Iraklı vatandaşın kronik kalp ve nefes darlığı rahatsızlıklarının bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu ölümden sonra Şeyh Said beldesinde sokağa çıkma yasağının getirildiği aktarıldı.

Bu vakayla hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Irak'ta son olarak resmi açıklamalara göre ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 92, hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 olarak duyurulmuştu.

İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitimle ilgili yeni açıklama Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs paylaşımı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs ilacı üretildi virüs etkisiz hale getirildi sevindiren müjde Belçika'dan geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs nedeniyle AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik
Ronaldinho hapishanede şov yaptı
Milli İHA, Yunanistan'ın geri itmelerine karşı Türkiye'nin gözü oluyor
Bomba iddia! Kılıçdaroğlu için 'casusluk' soruşturması mı başlatıldı
Van Valiliği açıkladı: İran sınırında 7 mültecinin cesedi bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitimle ilgili yeni açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Fiorentina'da koronavirüs'e yakalanan isimlerin sayısı 4'e çıktı
AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı
Koronavirüs nedeniyle batılı birçok firma yüzünü Türkiye’ye döndü
Galatasaray ile Beşiktaş 347. randevuda
İstanbullu koronavirüs korkusuyla toplu ulaşımdan kaçıyor yüzde 17 oldu
Miraç Kandili ne zaman 2020 Diyanet Miraç Kandili nedir?
Yorumlar