Okay Karacan: Fenerbahçe’nin hocası belli takımı izliyor

Gazeteci Okay Karacan, ''Fenerbahçe’nin teknik direktörü belli, takımı izliyor ve çalışıyor. İsim veremem. Fenerbahçe Kulübü yakında taraftarını mutlu edecek açıklamayı yapacak ve projeyi ortaya koyacak. 'Yeniden başlıyoruz' diyecek.'' dedi.

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Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışı devam ederken gündemde Erol Bulut var ancak gazeteci Okay Karacan'ın söylemleri sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

''Fenerbahçe’nin hocası belli, takımı izliyor'' diyen Karacan, şu ifadeleri kullandı; ''Fenerbahçe Kulübü yakında taraftarını mutlu edecek açıklamayı yapacak ve projeyi ortaya koyacak. 'Yeniden başlıyoruz' diyecek. İsim vermem çok yaklaştığı anda belki ilk defa duyabilirsiniz buradan.

''B planı olmayan bir kulüpmüş gibi algılanıyor''

Şunu görüyorum bu tip sosyal medya yorumları ve tabiki yönetimin bu konuda açıklama yapması zaten plan ve politika açısından doğru değil. Sanki Fenerbahçe beceriksiz hiçbir şeyden anlamayan ne yapacağını bilmeyen ikinci planı ya da B planı olmayan bir kulüpmüş gibi algılanıyor.

''Birileri izliyor ve planlar yapılıyor''

Ama onun öyle olmadığını dedim ya dün Roger Schmidt ile 2 ay önce PSV anlaşmış zaten. Mesela Fenerbahçe, Roger Schmidt'i yalanlamadı. Fenerbahçe'nin hocasıyla alakalı olarak birileri izliyor ve planlar yapılıyor. Sanki çaylak bir kulüpmüş gibi algılanmaması gerektiğini duyduğum zaman bir gazeteci olarak taraftarı rahatlatacı bilgi olarak paylaştım.

''Ersun Yanal'ı alma şekliniz amatörce''

Aykut Kocaman'ı gönderme şekliniz amatörce. Ersun Yanal'ı alma şekliniz amatörce. Gönderme şekliniz amatörce. Cocu'yu almanız havalı ama gönderme şekliniz amatörce. Comolli'nin gelişi...''

Erol Bulut mu Aykut Kocaman mı?

Okay Karacan'ın bu sözlerinin ardından Twitter'daki sarı-lacivertliler heyecanlandı. İsmi açıklanmayan bu hocanın kim olduğu merak ediliyor. Kimisi Erol Bulut kimisi Aykut Kocaman diyor.