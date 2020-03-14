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Teslim olan 2 PKK'lı aileriyle kavuştu

VAN Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK adına failiyet gösteren S.A. ve Z.A. adlı kadın teröristler, Şanlıurfa'nın Akçakale Sınır Kapısı'na gelerek, silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi, örgüt mensuplarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, terör örgütüne 2014 yılında katılan S.A. ile 2013 yılında katılan Z.A.'nın aileleri ile irtibata geçti. Aileler aracılığıyla, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK adına failiyet gösteren S.A. ve Z.A ile irtibat kuruldu. Ardından da ikna çalışmaları başladı.

Yapılan çalışmalar sonunda 2 kadın terörist, örgütten kaçarak, 1 kalaşnikof piyada tüfeği, 1 tabanca ve 3 el bombasıyla birlikte Şanlıurfa'nın Akçakale Sınır Kapısı'nda, güvenlik güçlerine teslim oldu. Evlatlarına kavuşan aileler, büyük mutluluk yaşadı. 

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