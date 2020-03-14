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Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan heyecanlandıran paylaşım

Galatasaraylı golcü Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bebek müjdesi verdi.

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Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan renklerine kattığı Radamel Falcao, dördüncü kez baba oluyor.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Merhaba bebeğim. Bütün aile büyümeni izliyor. Kız mı, erkek mi?"


Dördüncü kez baba olacak
Ülkesinde şarkıcı olan Lorelei Taron, 2007 yılında Radamel Falcao ile hayatını birleştirdi. Çiftin 3 tane kız çocuğu bulunuyor. Böylelikle Falcao dördüncü kez baba olma heyecanı yaşıyor.

“Türkiye beni çok şaşırttı''
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kolombiya televizyonu Canal1’de yayınlanan ‘Lo Se Todo’ isimli programa, İstanbul’daki evlerinden internet yoluyla bağlanan ünlü şarkıcı, “Türkiye beni çok şaşırttı. Buradaki kültürü ve insanları çok sevdim. İnsanlar yardımsever, arkadaş canlısı ve güler yüzlü” diye konuşmuştu.



''Türkçe zor bir dil''
Türkçe’nin biraz karmaşık ve öğrenmesi zor bir dil olduğuna vurgu yapan Taron, “Yavaş yavaş da olsa bazı kelimeleri öğrendim. Kendimi ifade etmem gerektiğinde bunu İngilizce yapıyorum. Kızlarımız bize göre dili daha kolay kavradılar. Bu konuda yaşlarının verdiği avantajı kullanıyor ve daha kolay öğreniyorlar” demişti.



''Copa America’da ise orada olacağım''
Falcao’nun Arjantinli eşi, ülkesinde düzenlenecek dev turnuvada kendisinin de bir görevi olacağını belirterek şöyle devam etti: “Çok sık seyahat edemiyorum. Çünkü Türkiye, Kolombiya’ya çok uzak. Haziranda Kolombiya ve Arjantin’in ev sahipliğinde düzenlenecek Copa America’da ise orada olacağım. Konserler verip, şarkılarımı seslendireceğim.''

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