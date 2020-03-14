5 yıl önce PYD/YPG'ye katılan H.D. İstanbul'da ailesine teslim edildi

SURİYE'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma planları yapan H.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edildi.

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PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik faaliyetlerini sürdüren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, 2015 yılından beri 'Kayıp Şahıs' olarak arama kaydı bulunan H.D.'nin PYD/YPG saflarında olduğunu belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin H.D.'nin ailesi ve yakınlarıyla yaptığı ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösteren H.D.nin 10 Mart 'ta örgütten kaçarak Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesine güvenlik kuvvetlerine teslim olmasını sağladı.

Örgütte katılana kadar kendisine nezaret edilmiş

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.D.'nin 2015 yılında İstanbul'da bir semtte tanıştığı kişinin propagandası sonucu sözde DAEŞ terör örgütü ile savaşmak amacıyla PYD/YPG terör örgütüne katılma kararı aldığını, kendilerini aracılık eden kişiler tarafından Güneydoğu Anadolu'da bir ile gönderildiği, burada karşılayan kişilerce Suriye/Kamışlı bölgesine geçirilerek PYD/YPG terör örgütüne katıldığını, Suriye/Derik, Tel Abyad, Ayn El Arap (Kobani) bağlı Ayn İsa, Rakka'ya bağlı Tabka, Haseke ve Deyrzor bölgesine PYD/YPG terör örgütünde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiğini belirledi.

İfadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütü mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya karşı kullanıldığı, örgüt yöneticilerince PYD/YPG mensuplarının inşa edecekleri tüneller vasıtasıyla sızma yöntemlerini kullanarak TSK ve ÖSO mensuplarına eylem gerçekleştirilmesi hususunda talimat verildiği, Başta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile İdlib bölgesindeki TSK operasyonlarının örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu bozduğu, hava destekli operasyonların, örgüte olan güveni azaltarak, son dönemde örgütteki çözülme ve kopmalara önemli derecede etki ettiği, kendisi gibi birçok arkadaşının 'da örgütten kaçmak için fırsat kolladığı öğrenildi.

Kavuşmada duygusal anlar yaşandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine kavuşan H.D.nin annesi duygusal anlar yaşadı.

Teslim olan 2 PKK'lı aileleriyle Şanlırfa Akçakale sınır kapısında kavuştu

Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi, örgüt mensuplarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, terör örgütüne 2014 yılında katılan S.A. ile 2013 yılında katılan Z.A.'nın aileleri ile irtibata geçti. Aileler aracılığıyla, Suriye'de terör örgütü PKK/KCK adına failiyet gösteren S.A. ve Z.A ile irtibat kuruldu. Ardından da ikna çalışmaları başladı.

Yapılan çalışmalar sonunda 2 kadın terörist, örgütten kaçarak, 1 kalaşnikof piyada tüfeği, 1 tabanca ve 3 el bombasıyla birlikte Şanlıurfa'nın Akçakale Sınır Kapısı'nda, güvenlik güçlerine teslim oldu. Evlatlarına kavuşan aileler, büyük mutluluk yaşadı.