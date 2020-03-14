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Irak'ta ABD askeri üssüne 1 hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne bir hafta içinde ikinci defa füze ile saldırı düzenlendi.

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Irak'ta bulunan ABD askeri üsleri ateş altında. İran destekli milislerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi. 

Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı gerçekleştirildi. 

ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne geçtiğimiz günlerde 10 adet katyuşa füzesi atılmıştı. Roketli saldırıda 3 askerin öldüğü, 12 askerin ise yaralandığı açıklanmıştı. 

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