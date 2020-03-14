Sivasspor'dan Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hamlesi

Sivasspor yönetimi, Galatasaray'ın yakından takip ettiği Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın kontratlarını uzatmak için harekete geçti.

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49 puanla son 9 haftaya giren ve en az zirvedeki diğer rakipleri kadar şampiyonluk şansı olan Sivasspor’da, iç transfer harekâtı erken başladı.



Sözleşmeleri uzatılacak

Devre arasında Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ı elde tutan Kırmızı-Beyazlılar, sezon sonu için de şimdiden planını yaptı. Buna göre Başkan Mecnun Otyakmaz, takımın iki yıldızıyla bizzat görüşecek, sözleşmeleri uzatmalarını isteyecek.

Maaşlarına zam yapılacak

Oyuncuların maaşlarına hem ciddi oranda zam yapılacak hem de Avrupa’dan teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı vurgulanacak. Kontratlara yüksek olmayan serbest kalma bedelleri eklemeyi de düşünen Sivasspor Yönetimi, Nisan ayı gelmeden somut ilerleme kaydetmek istiyor.

Galatasaray'ın yakın takibindeler

Başta Galatasaray olmak üzere pek çok kulübün takibinde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Şenol Güneş tarafından A Milli Takım’a çağırılmaya hazırlanıyor. Bu ayın sonunda Slovenya ve Avusturya ile iki hazırlık maçına çıkacak Ay-Yıldızlı takımda, Mert ve Emre’nin kadroda yer alması çok yüksek ihtimal.