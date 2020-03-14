HABER /  SPOR

Sivasspor'dan Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hamlesi

Sivasspor yönetimi, Galatasaray'ın yakından takip ettiği Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın kontratlarını uzatmak için harekete geçti.

Abone ol

49 puanla son 9 haftaya giren ve en az zirvedeki diğer rakipleri kadar şampiyonluk şansı olan Sivasspor’da, iç transfer harekâtı erken başladı.

Sözleşmeleri uzatılacak
Devre arasında Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ı elde tutan Kırmızı-Beyazlılar, sezon sonu için de şimdiden planını yaptı. Buna göre Başkan Mecnun Otyakmaz, takımın iki yıldızıyla bizzat görüşecek, sözleşmeleri uzatmalarını isteyecek.

Maaşlarına zam yapılacak
Oyuncuların maaşlarına hem ciddi oranda zam yapılacak hem de Avrupa’dan teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı vurgulanacak. Kontratlara yüksek olmayan serbest kalma bedelleri eklemeyi de düşünen Sivasspor Yönetimi, Nisan ayı gelmeden somut ilerleme kaydetmek istiyor.

Galatasaray'ın yakın takibindeler
Başta Galatasaray olmak üzere pek çok kulübün takibinde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Şenol Güneş tarafından A Milli Takım’a çağırılmaya hazırlanıyor. Bu ayın sonunda Slovenya ve Avusturya ile iki hazırlık maçına çıkacak Ay-Yıldızlı takımda, Mert ve Emre’nin kadroda yer alması çok yüksek ihtimal.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bomba iddia! Kılıçdaroğlu için 'casusluk' soruşturması mı başlatıldı
Van Valiliği açıkladı: İran sınırında 7 mültecinin cesedi bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitimle ilgili yeni açıklama
Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs paylaşımı
Ahmet Hakan'dan Ece Üner'e yanıt sahtekârın dinle ilişkili olduğunu nereden biliyorsun?
PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Ablasını öldürdü, sağlık kontrolüne şarkı söyleye söyleye gitti
Hasan Kabze: Konsantrasyonu üst seviyede olan takım, derbiyi kazanır
Teslim olan 2 PKK'lı aileriyle kavuştu
Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan heyecanlandıran paylaşım
5 yıl önce PYD/YPG'ye katılan H.D. İstanbul'da ailesine teslim edildi
Benan Mahmutyazıcıoğlu instagramı yıktı Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir yaşı kaç?
Yorumlar 1 yorum