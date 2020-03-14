Fenerbahçe'den 3 Brezilyalı oyuncuya kanca
Teknik direktör Erol Bulut'la el sıkıştığı iddia edilen Fenerbahçe yönetiminin 3 Brezilyalı yıldızla anlaşma yolunu aradığı ortaya çıktı.
Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk yarışından çok erken kopan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Yine aynı hataya düşmek istemeyen Sarı-Lacivertliler yeni sezon çalışmaları başlamadan kadroyu büyük oranda belirlemeyi hedefliyor.
Eduardo 10 numara ve kanat bölgesinde oynuyor: Yönetimin bu kapsamda üç Brezilyalı yıldızı gözlem altına aldığı belirtiliyor. Hedefteki ilk ismin Al Hilal formasını giyen 30 yaşındaki Carlos Eduardo olduğu öğrenildi. Eduardo, 10 numara ve kanat bölgesinde oynuyor. Eduardo, bu sezon 25 maçta 14 gole imza attı.
Forvet bölgesine Alberto: Yönetim ayrıca Santos'un forveti Yuri Alberto ile de yakından ilgileniyor. Fenerbahçe bu üç ismin kulüpleri ve menajerleri ile kısa süre içinde pazarlıklara başlayacak.
Leo Santos sol stoperde görev yapıyor: Listedeki diğer ismin Corinthians'ın 21 yaşındaki stoperi Leo Santos olduğu belirlendi. Santos birçok kulübün takibinde.