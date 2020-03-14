Koronavirüs nedeniyle AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere sebep olan corona virüs kapsamında AVM'lerin çalışma saatleri değişti.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi AVM'leri de olumsuz etkiledi.

TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre; AVM'lerin çalışma saatleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle saat 10:00-22:00 olan çalışma saatleri, 12:00-20-00 olarak değiştirildi.

''Çocuk oyun alanları kapatılacak ve dezenfekte edilecek''

Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “AVM'ler saat 10.00 - 22.00 yerine 12.00 - 20.00 arasında açık olacak. Çocuk oyun alanları kapatılacak ve dezenfekte edilecek.”