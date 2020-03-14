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Ronaldinho hapishanede şov yaptı

Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı için tutuklanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ronaldinho, hapishanede düzenlenen turnuvada şampiyonluğu getirdi.

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Paraguay'daki Agrupacion Especializada'da tutklu halde bulunan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, cezaevindeki diğer mahkumlarla birlikte futsal turnuvasında maç oynadı.

5 gol attı, 6 da asist yaptı
Paraguay basınından Hoy, verdiği haberde futsal davetini kabul eden Ronaldinho'nun sahada adeta şov yaptığını yazdı. Paraguay ekiplerinden Sportivo Luqueno'nun tutuklanan eski başkanı Fernando Gonzalez Karjallo'nun takımında mücadele eden Ronaldinho, takımının 11-2 kazandığı maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



16 kiloluk domuzun sahibi oldular
Ronaldinho ve takım arkadaşları şampiyonluk sonunda 16 kiloluk domuzun sahibi oldular.

Temyiz mahkemesinde tutukluluk kararlarının bozulmadığı açıklandı
Öte yandan Brezilya basınında çıkan haberlerde sahte pasaportla yakalanmalarının ardından Ronaldinho ve ağabeyinin avukatları aracılığıyla açılan temyiz mahkemesinde tutukluluk kararlarının bozulmadığı açıklandı.

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