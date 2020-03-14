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İstanbullu koronavirüs korkusuyla toplu ulaşımdan kaçıyor yüzde 17 oldu

Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından İstanbul'da toplu ulaşımı kulananların sayısı hızla düşüyor. Dün itibariyle toplu ulaşım kullananların oranı yüzde 17 azaldı.

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Koronavirüs salgını riski sebebiyle İstanbul'da toplu taşıma kullanımındaki düşüş oranları yüzde 17'ye ulaştı. İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 olan kullanım oranı 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e, 11 Mart'ta 7 milyon bin 360'a, 12 Mart'ta 6 milyon 731 bin 295'e 13 Mart'ta ise 6 milyon 188 bin 972'ye düştü. Düşüş oranları son verilere göre yüzde 10'dan yüzde 17'ye ulaştı.  

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