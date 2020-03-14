Koronavirüs ilacı üretildi virüs etkisiz hale getirildi sevindiren müjde Belçika'dan geldi

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ölümler peş peşe ve dünyanın dört bir yanında meydana gelirken çözüm arayışları da sürüyor. Koronavirüs aşısı için daha çok zaman olduğu bilim adamlarınca genel kabul görüyor. Ancak Belçika'dan gelen haber umut verici. Geçen ay koronavirüse (Covid-19) karşı antikor bulduklarını duyuran araştırmacılardan yeni müjde geldi. Bilim insanları laboratuvarda koronavirüsü etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.