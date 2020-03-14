Koronavirüs ilacı üretildi virüs etkisiz hale getirildi sevindiren müjde Belçika'dan geldi
BELÇİKA'da geçen ay koronavirüse (Covid-19) karşı antikor bulduklarını duyuran araştırmacılardan yeni müjde geldi. Bilim insanları laboratuvarda koronavirüsü etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Aşıya göre daha kısa ömürlü olan antikorun hızlı bir koruma sağladığı belirtildi.
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ölümler peş peşe ve dünyanın dört bir yanında meydana gelirken çözüm arayışları da sürüyor. Koronavirüs aşısı için daha çok zaman olduğu bilim adamlarınca genel kabul görüyor. Ancak Belçika'dan gelen haber umut verici. Geçen ay koronavirüse (Covid-19) karşı antikor bulduklarını duyuran araştırmacılardan yeni müjde geldi. Bilim insanları laboratuvarda koronavirüsü etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.
Belçika'daki Gent Üniversitesi Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB), corona virüse (Covid - 19) karşı koruma sağlayan bir ilacın araştırmasında önemli aşama kaydedildiğini açıkladı. BBC’nin haberine göre, Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü uzmanlarından Prof. Dr. Xavier Saelens, laboratuvar ortamında Covid - 19 virüsünü etkisiz hale getirdiklerini belirterek, bunun ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.
Flaman Hükümeti Başbakan Yardımcısı, Bilim ve Ekonomi Bakanı Hilde Crevits, kişisel Twitter hesabından bu açıklamayı paylaşarak, "Zekice ve çığır açan bir adım" olarak değerlendirdi. Ancak bu konuda kat edilecek daha uzun yol bulunduğunu söyledi.
VIB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Xavier Saelens ve Gent Üniversitesi Tıbbi Biyoteknoloji Merkezi araştırma ekibi tarafından, potansiyel Covid - 19 virüsünün tedavisi konusunda çığır açan bir bilimsel çalışma gerçekleştirildiği duyuruldu.