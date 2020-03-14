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AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da Pazar günü öğlen saatlerinden itibaren yağmurun etkili olacağını açıkladı.

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AKOM'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da Pazar öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-70km/s), beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Kentte, sıcaklıkların da 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan verilere göre yarın, hava sıcaklığı en yüksek 8 derece olacak.

Vatandaşlara hastalık uyarısı
AKOM, bahar mevsimlerinde sıcaklıklarda yaşanan ani yükseliş ve azalışlar nedeniyle vatandaşlara uyarı yaptı. Hava sıcaklıklarındaki değişimler ve esen rüzgâr nedeniyle başta soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu belirtiliyor.

Hava sıcaklıkları ne kadar olacak?
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Mart'a kadar mevsim normalleri civarı ile 3-5 derece altında, 21-25 Mart tarihleri arasında ise 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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