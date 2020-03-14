HABER /  SPOR

Fiorentina'da koronavirüs'e yakalanan isimlerin sayısı 4'e çıktı

İtalya Serie A kulübü Fiorentina, 20 yaşındaki oyuncusu Dusan Vlahovic'in ardından Patrick Cutrone, German Pezzella ve kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Abone ol

İtalyan ekiplerinden Fiorentina'da koronavirüse yakalanan oyuncuların sayısı artıyor. Dusan Vlahovic'in koronavirüs'e yakalandığının açıklanmasının ardından İtalyan temsilcisi takımda 1'i fizyoterapist olmak üzere iki futbolcusunun daha koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu bildirdi.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Patrick Cutrone, German Pezzella ve kulübün fizyoterapisti Stefano Dainelli'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ifade edilirken bu isimlerin evlerinde dinlendiği ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.  

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs nedeniyle AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik
Ronaldinho hapishanede şov yaptı
Milli İHA, Yunanistan'ın geri itmelerine karşı Türkiye'nin gözü oluyor
Bomba iddia! Kılıçdaroğlu için 'casusluk' soruşturması mı başlatıldı
Van Valiliği açıkladı: İran sınırında 7 mültecinin cesedi bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitimle ilgili yeni açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı
Koronavirüs nedeniyle batılı birçok firma yüzünü Türkiye’ye döndü
Galatasaray ile Beşiktaş 347. randevuda
İstanbullu koronavirüs korkusuyla toplu ulaşımdan kaçıyor yüzde 17 oldu
1 milyar 230 milyon TL’lik derbi
Cuma namazı var mı Diyanet açıkladı cuma namazı kararı
Yorumlar