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İran'da Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 611 oldu

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi.

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İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 611’e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 12 bin 729’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte,  1365 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 12 bin 729’e çıktığını bildirdi.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 4 bin 339 kişi olduğu ifade edildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran Pasteur Enstitüsü Başkanı Ali Rıza Bigleri, İran'a 220 binden fazla Kovid-19 teşhis kiti bağışlandığını ve bunlardan 80 bininin şu ana kadar kullanıldığını belirtti. 

Ülke genelinde Kovid-19 testi için 50 laboratuvarın hizmet verdiğini aktaran Bigleri, laboratuvar sayısının 70'e çıkacağını kaydetti.

Bigleri, günde ortalama 6 bin kişiye test yapıldığı ve kesin test sonuçlarının 48 saatte açıklandığı bilgisini paylaştı.

Virüsün en küçük kurbanı 3 yaşında 
Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu açıkladı. 

Virüse yenik düşen en küçük kurbanın aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğu bildirildi.

3 bin 529 kişi iyileşerek taburcu edildi
Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede virüse yakalananların sayısı 11 bini aşarken can kaybı 514'e yükseldi.

Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 529'u ise iyileşerek taburcu edildi.

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