Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İyi başlayamadığı ligde ikinci yarıda gösterdiği performansla şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmızılı ekip, zirvede yer alan 52'şer puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in 3 puan ardından haftaya üçüncü sırada girdi.

Galatasaray, Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada Beşiktaş'ı mağlup ederek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor. Derbi galibiyetiyle zirveye yaklaşmayı amaçlayan Beşiktaş ise haftaya 43 puanla beşinci sırada başladı.

Bu sezon beklediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında gerilerde kalan siyah-beyazlı ekip ise 43 puanla haftaya beşinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı rakibi karşısında alacağı galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefleyen Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.



Muhtemel 11'ler

Galatasaray'ın, Beşiktaş derbisine başlaması beklenen 11'i şöyle: Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Radamel Falcao.



Beşiktaş'ın ise derbiye şu 11'le başlaması bekleniyor: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Kevin-Prince Boateng, Georges-Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz

Hakem Abdulkadir Bitigen

Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği derbide Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yardımcı hakemlik görevini üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Hakan Ceylan'ın yapacağı derbinin Video Yardımcı Hakemi Ali Palabıyık olacak. Palabıyık'ın yardımcılığını ise Murat Erdoğan ile Serkan Olguncan yapacak.

Adem Büyük forma giyemeyecek

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, sakatlığı nedeniyle derbide oynayamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon attığı 6 golle takımının en golcü oyuncuları arasında yer alan Adem'in sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama bulunuyor.

Teknik direktör Fatih Terim, kural nedeniyle 2 yabancı futbolcusunu da kadroya alamayacak. Galatasaray'da 3 futbolcu kart cezası sınırında Galatasaray'da derbi öncesinde üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, Beşiktaş müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde görev yapamayacak.

Derbi ikinci kez "sessiz"

Galatasaray ile Beşiktaş, ligde ikinci kez seyircisiz bir derbide karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin önceki sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı. Rekabet tarihinde ilk kez seyircisiz oynanan söz konusu müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray son 9 maçında yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta yenilgi yaşamadı. Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçı kazandı. Galatasaray, 25. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda berabere kaldı.



Sergen Yalçın'ın ilk derbisi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından sembol haline geldiği siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak göreve başlayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk kez bir derbide kulübede yer alacak.

Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.

Beşiktaş'ta sarı kart alarmı

Beşiktaş'ta derbi öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.