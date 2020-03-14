Koronavirüs önlemleri AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri değişti

Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında alışveriş merkezleri de alarma geçirildi. AVM'ler önlemler kapsamında sadece 12.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak.

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Koronavirüs önlemleri peş peşe geliyor. İnsanların en kalabalık oldukları yerlerin başında gelen alışveriş merkezleri koronavirüs önlemleri kapsamında son dakika değişikliğe gitti. AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılar Derneği, "AVM'ler 12.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olacak." açıklamasını yaptı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, konu ile ilgili açıklamasında, "Tüm imkanlarımızı kamunun aldığı tedbirleri desteklemek ve AVM’lerin bu süreçte güvenli alanlar olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için seferber ediyoruz. AVM’ler olarak kamu sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz. Bu dönemde kazancımızı kaybetme korkusu ile değil; halkımızın sağlığını gözeterek hareket edecek ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına yanlarında olmaya, kamu otoriteriyle tam bir uyum içerisinde hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz"

Altaş, "AVM’lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM’lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

AVM’ler çocuk oyun alanlarını kapalı tutacak

Gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra, toplumun tüm kesimlerini sakin ama tedbirli olmaya davet eden Altaş, "Okulların tatil edilmesi ile toplumda oluşan paniğin farkındayız. Biz de bu süre içerisinde geçerli olacak şekilde AVM’lerimizdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ediyoruz." dedi.