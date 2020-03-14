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İstanbul'a mangal yasağı geliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamusal alanlarda mangal kullanımını engellemek için sahil ve yeşil alanlara uyarı tabelaları koyup denetim başlatacak.

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İBB'den yapılan açıklamada, çevre kirliliği ve vatandaşlara verilen rahatsızlık sebebiyle mangal yakılmasını durdurmak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Büyük rahatsızlık söz konusu
Sahil ve yeşil alanlara uyarı tabelalarının dikilmesinin ardından denetimlerin başlayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kentin yeşil alan ve sahillerinde yakılan mangallar, çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayan yurttaşlar açısından da büyük rahatsızlık konusu.

Uyarı tabelaları dikilecek
Çevre kirliliğinin önlenmesi, yakınmaların giderilmesi amacıyla, ilk olarak, İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, gerekli yerlere uyarı tabelası dikilmesi çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İBB zabıta ekipleri ve özel güvenlik personeli de denetimler için sahaya çıkacak."

Ekrem İmamoğlu ne demişti
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün yaptığı açıklamada İstanbul'un sahillerini korumak istediklerini belirterek, "Mangalsız, dumansız sahilleri hediye etmek istiyoruz, vatandaşlarımız buna hazır olsun." demişti.

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