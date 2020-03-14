Denizlispor Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Gençlerbirliği'ni Rodallega'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

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Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve Bülent Uygun ile son 3 haftada 7 puan topladı.

Yeşil-siyahlıları galibiyete taşıyan golü 54'üncü dakikada Rodallega kaydetti. Evinde bu sezon ilk kez 2'de 2 yapıp puanını 31'e yükselten Denizlispor alt sıralardan uzaklaşırken, Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı. Denizlispor'da takımına 3 puanı getiren isim olan Rodallega da sezonun ikinci yarısında ilk kez golle tanıştı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerden dolayı maça seyirci alınmadı ancak bazı taraftarlar karşılaşmayı stat çevresindeki apartmanların balkonları ve çatılarından izledi.

Golden sonra balkonlardaki taraftarlar meşale yaktı. Maçta top toplayıcı çocuklar virüs salgını nedeniyle ellerine eldiven giyerken bazı basın mensupları da maskeyle maçı takip etti.

Stada giremeyen taraftarlar tribüne üzerinde Denizli'nin ve kulübün simgesi olan gagasına maske takmış horoz resmi bulunan, "Korona olayını çözmeye gittik, geleceğiz" yazılı pankart astı.