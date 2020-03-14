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Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türklerle ilgili kritik karar!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; ''Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar dönebilir'' bilgisi verildi.

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Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki Türk öğrenci ve turistlerin, 17 Mart saat 24.00'e kadar Türkiye'ye dönüş yapabilecekleri bildirildi.

17 mart 2020 saat 24.00'e kadar (tsi) dönüş yapabilecekler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz, 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar (TSİ) ülkemize dönüş yapabilecek." ifadelerini kullandı.

9 avrupa ülkesiyle uçuşların durdurulması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşların, bugün sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durdurulması kararı alınmıştı.

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