HABER /  POLİTİKA

Türkiye-Azerbaycan arasında kara ve hava yolu ulaşımı geçici süreyle durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasına karar verildi.

Abone ol

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

Telefonda neler konuştular
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

Azerbaycan, Türkiye'den modern silahlar almaya devam edecek
Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasanov, bakanlık yetkilileri, kuvvet komutanları ve Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki komutanların da katılımıyla video konferans yoluyla toplantı düzenledi. Toplantıda, tatbikatlarda en modern yönetim tekniklerini kullanmanın önemini vurgulayan Hasanov, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş deneyimini öğrenerek ordumuzun hazırlık planına dahil etmeye, ikili askeri iş birliği kapsamında tecrübe paylaşımına, Türk üretimi modern silah, askeri teçhizat ve ekipmanların alınmasına bundan sonra da devam edeceğiz." bilgisini verdi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs ilacı üretildi virüs etkisiz hale getirildi sevindiren müjde Belçika'dan geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
'Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti
Ekrem İmamoğlu Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna tepki gösterdi
Pota derbisinde gülen taraf Galatasaray
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden tavsiyeler
Koronavirüs önlemleri AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri değişti
Koronavirüs nedeniyle AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik
ÖNCEKİ HABERLER
Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' sözlerine Falcao'dan destek
Denizlispor Gençlerbirliği'ni tek golle geçti
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Kokeza'da koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs Batı'da su ile 'taharet' dönemini başlattı
Türkiye Koronavirüs nedeniyle 14 ülkeye kapılarını kapattı
AÖL sınavı 2020 ne zaman MEB yeni sınav tablosunu duyurdu
Yorumlar 8 yorum