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Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' sözlerine Falcao'dan destek

Trabzonspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini belirterek, “Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir” dedi. Falcao da Mikel'e destek verdi.

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Bordo-mavili takımın 32 yaşındaki oyuncusu John Obi Mikel, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili kaygılarını dile getirerek sezonun iptal edilmesini istedi.

''Futbol oynamak istemiyorum''
Nijeryalı futbolcu, “Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir” ifadelerini kullandı.



"Haklısın Mikel, hayat futboldan daha önemli"
Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da Mikel’in paylaşımının altına "Haklısın Mikel, hayat futboldan daha önemli" yorumunda bulundu.

“Sahaya çık, savaş” 
Obi Mikel’in bu paylaşımına bazı taraftarlar ise “Sahaya çık, savaş” ifadeleriyle tepki gösterdi.

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