HABER /  DÜNYA

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

Abone ol

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ölü sayısı bugün 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi. İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu bildirdi.

Lombardiya'da vaka sayısında artış yok
Diğer yandan, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, ilk kırmızı bölge ilan edilerek karantinaya alınan Lodigiano'da bugün vaka sayısında hiç artış olmadığını bildirdi.

Koronavirüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkilerken, La Repubblica gazetesinin haberinde de kuzeydeki Torino'da 97 yaşında bir erkek hastanın 7 günde iyileştiği ifade edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Konyaspor Fenerbahçe maçı özet ve golleri
Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türklerle ilgili kritik karar!
Çalışma Bakanlığı'ından korona için yeni tedbirler
Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
İtalya'nın ardından İspanya da karantinada
G.Saray'dan Beşiktaş'a şampiyonluk cevabı!
ÖNCEKİ HABERLER
SGK'dan koronavirüs kararı! Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor
AK Parti MKYK ve MYK toplantıları ertelendi
Feci olay Mersin'den! Yangından korkan kadın 8. kattan aşağı düştü
İtalya'da iki bakan yardımcısında koronavirüs çıktı
Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' sözlerine Falcao'dan destek
EBA ders uzaktan eğitim girişi şifre nasıl alınır 2020-EBA giriş
Yorumlar 1 yorum