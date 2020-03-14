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Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı uyardı

Koronavirüs taraması adı altında yeni ortaya çıkan bir dolandırıcılık ve olası hırsızlık vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM-184) Korona Danışma Hattı'yla ilgili uyarıda bulundu. Koca, whatsapp gruplarında dolaşan koronavirüs taraması adı altında yeni ortaya çıkan bir dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarıyla ilgili vatandaşı uyardı.

Kendisini doktor olarak tanıtan kişiler dolandırmaya çalışıyor
Türkiye'de koronavirüs vakalarının açıklanmasının ardından dolandırıcılar için yeni bir kapı açıldı. Özellikle yaşlı kişilerin kapılarına gidip kendilerini doktor olarak tanıtan kişiler, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirildiklerini söyleyerek tarama yapmak istediklerini belirtiyor. Bu konuda WhatsApp gruplarında halkın birbirini uyarmaya başlaması üzerine Alo 184 hattından verilen bilgiye göre bakanlığın böyle bir uygulaması yok. Böyle bir durumda vatandaşların kapılarını açmamaları, herhangi bir kimlik bilgisi paylaşmamaları ve 155'i aramaları gerekiyor.

"Kötü niyetlilere karşı tedbirli olalım"
Koca konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

Emniyet'ten korona uyarısı

Emniyet'ten de uyarı geldi
Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından, "Koronavirüs Risk Taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112-155-156'den haber vermelerini bekliyoruz" uyarısında bulunuldu.

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