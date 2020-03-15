Türkiye'de koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 6. koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurarak uyarılarını tekrarladı:

"Lütfen 14 gün kuralına uyun"

"Umreden yeni döndüyseniz 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."