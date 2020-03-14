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Donald Trump korona testi yaptırdı

Koronavirüs testi pozitif çıkan birçok yöneticiyle temas yaşayan Trump, test yaptırdığını açıkladı.

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Koronavirüs nedeniyle ulusal acil durum ilan adilen ABD'de virüs yayılmaya devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla birçok ülkeye uçuş yasağı getirilen ülkede, eyaletler arası seyehatlere de kısıtlamalar getirildi.

ABD'de 49 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsün, Başkan Donald Trump'a da bulaşmış olabileceği ihtimali birkaç gündür dünya kamuoyunu meşgul ediyordu.

İki temsilci karantinaya alınmıştı
Bu ihtimali güçlendiren birçok neden var. Trump ilk olarak, Temsilciler Meclisi üyeleri Doug Collins ve Matt Gaetz ile görüştükten sonra, iki isim de karantinaya alınmıştı.

Brezilyalıların da testleri pozitif çıktı
Daha sonra, bir dizi programa katılmak için ABD'ye giden ve Trump ile görüşen Brezilya İletişim Bakanı Fabio Wajngarte ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da koronavirüs testleri pozitif çıktı ve karantinaya alındı.

Testi yaptırdı
Bütün bunlara rağmen, doktoruyla görüştüğünü ve teste gerek olmadığını, kendini iyi hissettiğini söyleyen Trump, dün gece test yaptırdığını açıkladı.

"Birkaç güne sonuçlanır"
Testi yaptırdığını ve birkaç gün sonra sonuçlanacağını söyleyen Trump, bir soru üzerine, ateşinin normal olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade etti.

Trump korona testi yaptırdı

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