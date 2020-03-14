Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak'' denildi. Bu kararla birlikte Türkiye'nin sınır kapılarını kapattığı ülke sayısı 16'ya yükselecek

Abone ol

Türkiye ve Gürcistan, corona virüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatma kararı aldı.

Sarp/Sarpi sınır kapısında, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmezken, diğer kara sınır kapılarında, (Türkgözü/Vale , Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek. Bu önlem, 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye saati ile 17.00, Gürcistan saati ile 18.00' den itibaren geçerli olacak.Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacak.Söz konusu bu önlem geçici süre geçerli olacak.

Türkiye'nin sınır kapılarını kapattığı ülke sayısı 16'ya yükseldi

Gürcistan'la karşılıklı alınan kararla birlikte Türkiye'nin ulaşımı durdurduğu ülke sayısı 16'ya yükseldi.

Korona virüsünün ortaya çıktığı Çin'le 3 Şubat, İran'la 23 Şubat, Irak, İtalya ve Güney Kore ile de 29 Şubat'tan itibaren uçuşları yasakladı. İran'la tüm kara ve demir yolu geçişleri de durdurulurken, İran üzerinden yapılan kara yolu taşımacılığı Gürcistan'a kaydırılmıştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın katılımıyla dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından 9 Avrupa ülkesiyle uçuşların durdurulması kararıalındı.Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar, bugün sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durduruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Azerbaycan ile kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasına karar verilmişti.