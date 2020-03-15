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Fransa'da tüm ticari mağazalar kapatıldı

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs (Kovid-19) için ülke yönetimleri radikal tedbirler almaya devam ediyor. Avrupa'yı etkisi altına alan ve ölüm saçan salgın sebebiyle İtalya ve İspanya'nın ardından Fransa'da da teyakkuz ilan edildi.

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Fransa'da koronavirüse yönelik önemli kararlar alındı. Ülkede çok sayıda insanda görülen koronavirüs vakasının ardından radikal kararlar alındı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe ile Sağlık Bakanlığı üst düzey yetkilisi Jerome Salomon alınan kararları bir basın toplantısıyla kamuoyuna ilan etttiler.

Başbakan Philippe, hızlı bir yayılım eğilimi gösteren koronavirüsün Fransa'nın muhtelif bölgelerinde etkin olduğunu ve hasta sayısının hızla arttığını belirtti. Philippe, ticari mağazaların yeni bir emre kadar kapatıldığını ilan etti. Kafe, restoran, bar, gece kulübü, market, banka ve eczane mağazaları bu kapsamın dışında kalacak. Alınan karar ise bu geceden itibaren uygulanacak. Öte yandan Fransa'da toplu taşıma araçları faaliyetlerine aynen devam edecek. Yarın gerçekleşek olan yerel seçimlerin ilk turu da ertelenmedi. Fransa'da koronavirüsten toplam 91 kişi hayatını kaybetti. Hastalık teşhis edilen lişi sayısı ise 4500'ü geçti.

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