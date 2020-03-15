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İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de koronavirüse yakalandı OHAL ilan etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'de koronavirüs tespit edildi. İspanya'da OHAL ilan edildi.

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İspanya Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Hem Gomez'in hem de Sanchez'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, ikisinin de sağlık otoriteleri tarafından belirlenen önleyici tedbirleri takip ettiği belirtildi.

Sanchez dün akşam koronavirüs nedeniyle İspanya genelinde 15 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

En fazla kayıp veren 4. ülke

Virüsün Çin dışında en çok etkilediği ülkeler İtalya, İran ve İspanya olarak dikkat çekiyor. Avrupa’da salgının ortaya çıktığı ilk günlerde listede gerilerde yer alan İspanya, son günlerde Fransa’yı geçerek Avrupa’da virüsün en çok görüldüğü ikinci ülke oldu.

Dünya genelinde dördüncü sırada yer alan İspanya’da toplam ölü sayısı 196’ya yükseldi. Global anlamda bakıldığında ise worldometers’ın verilerine göre ölü sayısı 5 bin 839’a, toplam vaka ise 156 bine ulaştı.

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