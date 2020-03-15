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Cem Uzan siyaset sahnesine geri dönüyor! Genç Parti kurultaya hazırlanıyor

Genç Parti, Ankara'da 21 Mart cumartesi günü Genel Kurul toplantısı yapacak. Cem Uzan'ın toplantıya Fransa'dan canlı bağlantıyla katılacağı öğrenildi.

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Kurulduğu yıl girdiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde yüzde 7,25 oranında oy alan Genç Parti, geri dönmeye hazırlanıyor. Hakkında açılan davalar ve sahibi olduğu şirketler ile medya kuruluşlarına el konulduğu için Fransa’da yaşayan Cem Uzan, “yeniden yargılanma hakkı” için yasal başvurularını yapmıştı.

Teşkilatlanacak

Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğurluoğlu, "Genç Parti, 50 ilde ve bu illerin 300 ilçesinde teşkilatlarını kurarak seçime girme hakkını kazanmak için 21 Mart cumartesi günü Ankara’da Green Park otelde saat 13.00’de Genel Kurul toplantısını yapacak." duyurusunda bulundu.

Uzan, Fransa'dan canlı yayınla bağlanacak

Genel kurula canlı yayın ile bağlanacak olan Cem Uzan’ın, yaklaşık 30-40 dakika süren bir konuşma yaparak yıllar sonra kurucusu olduğu Genç Parti aracılığıyla yeniden siyasi bir konuşma yapacağı bilgisini veren Uğurluoğlu, Uzan’ın çok çarpıcı siyasi açıklamalar yapacağını ve Genç Parti ile siyaset sahnesinde aktif bir rol üsteleneceğini de vurguladı. 

Toplantıda, Genel Başkan ve yetkili kurulların da seçiminin yapılacağı bilgisi verildi.

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