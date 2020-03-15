Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği derbi, koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak derbi mücadelesi beIN Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde puan durumunda Galatasaray 49 puanla 3. sırada yer alırken 6. sıradaki Beşiktaş 43 puanı bulunuyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri,

Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Radamel Falcao

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin

Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Kevin-Prince Boateng, Georges-Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz

Derbi ikinci kez 'sessis'

Galatasaray ile Beşiktaş, ligde ikinci kez seyircisiz bir derbide karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2007-2008 sezonunun 7. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan derbi, sarı-kırmızılı ekibin önceki sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.

Rekabet tarihinde ilk kez seyircisiz oynanan söz konusu müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

İki takımın eksikleri

Galatasaray'da en önemli eksik 6 golü bulunan Adem Büyük.

Sarı kırmızılı takımda ayrıca uzun süreli sakatlığı bulunan Luyindama maç kadrosunda olmayacak.

Beşiktaş'ta sezonu kapatan Douglas ile uzun süreli sakatlığı süren Dorukhan Toköz kadroda yer almayacak.

Galatasaray'da Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart görmeleri halinde haaftaya cezalı duruma düşecek isimler olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd kart ceza sınırında bulunan isimler.

Sergen Yalçın'ın ilk derbisi

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından sembol haline geldiği siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak göreve başlayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk kez bir derbide kulübede yer alacak.

Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.