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İstanbul’da dev operasyon! 5 kamyon kaçak sigara makaronu

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Tekirdağ'da yaptıkları operasyonda 45 milyon dal, kaçak sigara makaronu ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine önceki gün öğlen saatlerinde İstanbul merkezli Esenyurt ile Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 şüpheli yakalandı

Gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait yerlerde yapılan aramalarda 45 milyon dal kaçak sigara makaronu ile 130 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

5 kamyona zor sığdı

Kaçakçılık polisinin Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’ndeki şüphelilere ait depoya düzenlediği baskında ele geçirilenler 5 kamyona güçlükle sığdırılabildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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