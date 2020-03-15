AVM açılış saatleri haftasonu AVM'ler kaçta açılıyor?

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından ard arda tedbir önlemleri gelmeye devam ediyor. İnsan yoğunluğunun olduğu AVM'ler ise mart ayı boyunca saat 12.00'de açılacak saat 20.00'de kapanacak.

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Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından corona virüsüne dair önlemler alınmaya devam ediyor. Üniversiteler ve MEB'e bağlı okullar tatil edilirken, AVM'lerde durumun ne olduğu merak konusu oldu. Yüzlerce kişinin çalıştığı ve her gün binlerce ziyaretçi alan AVM'lerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki, AVM'ler ne zaman, saat kaçta kapanacak?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden (AYD) yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen çalıştayda koronavirüs (Kovid-19) salgınana ilişkin tavsiye edilen önlemlerin ele alındığı kaydedildi.

AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu dönemin farkında olduklarını vurgulayarak, "Koronavirüsten korunma anlamında kamu otoritelerinin uyarıları ve aldığı önlemleri destekliyoruz. Tüm imkanlarımızı kamunun aldığı tedbirleri desteklemek ve AVM’lerin bu süreçte güvenli alanlar olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için seferber ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AVM’lerde kamu sağlığının her şeyin önünde tutulduğunu kaydeden Alaş, bu dönemde kazançları kaybetme korkusu ile değil; halk sağlığını gözeterek hareket edeceklerini ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına yanlarında olmaya, kamu otoriteriyle tam bir uyum içerisinde hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Altaş şu değerlendirmelerde bulundu:

"AVM’lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM’lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz."

Tüm alışveriş merkezlerimizde dezenfektasyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar geniş çaplı önlemler alındığını belirten Altaş, halkı bilgilendirici videoların AVM’lerdeki ekranlarda ve halka ulaşabilecek tüm mecralarda yer alacağını da vurguladı.

Öte yandan, AVM’lere girişlerin daha kontrollü olacağının altını çizen Altaş, "Okulların tatil edilmesi ile toplumda oluşan paniğin farkındayız. Biz de bu süre içerisinde geçerli olacak şekilde AVM’lerimizdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ediyoruz.” dedi.