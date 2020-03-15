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ABD resmen duyurdu! O bölgedeki askerlerimizde virüs belirtisi var

ABD Temsilciler Meclisi'nin Wisconsin üyesi olan Demokrat Mark Pocan, Afganistan’da bulunan ABD askerlerinin koronavirüs belirtisi gösterdiğini söyledi.

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ABD Temsilciler Meclisi'nin Wisconsin üyesi olan Demokrat Mark Pocan, Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin koronavirüs semptomları gösterdiğini ancak test edilmediklerini belirtti. ABD Temsilciler Meclisi'nin Wisconsin üyesi olan Demokrat Mark Pocan, ABD Savunma Bakanlığı'na koronavirüs sorusu yöneltti.

Mepanews'te yer alan habere göre ABD'li askeri kaynakların aktardığı habere göre Pocan, Afganistan'da bulunan ABD askerlerinin koronavirüs semptomları gösterdiğini ancak test edilmediklerini belirtti.Pocan, Afganistan'ın koronavirüsün en fazla can aldığı ülkelerden biri olan İran'a komşu olduğunu ve bu durumun riski daha da artırdığını vurguladı.

ABD dışındaki yaklaşık 150 asker virüse yakalandı

Şimdiye kadar ABD sınırları dışında konuşlu bulunan en az 145 ABD askerine koronavirüs bulaştığı tespit edilmişti.

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